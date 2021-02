...con Pietro Accardi

vedi letture

“La classifica non conta, continuiamo a stupire. Dionigi blindatissimo. Futuro e valzer ds? Oggi penso al presente. La Gumina, rispettato accordo con la Samp: ora tocca a lui. E il derby...”

Empoli capolista, bel gioco e risultati. Ma “oggi la classifica non conta”, sottolinea deciso a Tuttomercatoweb il direttore sportivo dei toscani Pietro Accardi.

Direttore, la Serie A a questo punto è un obiettivo dichiarato?

“No. Abbiamo l’obiettivo di stupire e stupirci. Poi a maggio tireremo le somme”.

Che mercato è stato per lei quello si gennaio?

“È stato un mercato tranquillo, i ragazzi stavano crescendo e volevamo proteggere il gruppo che ci stava regalando soddisfazioni. Abbiamo deciso di mettere due innesti, uno per sopperire all’infortunio di Bandinelli e l’altro per inserire a destra un altro elemento di valore”.

Giusto pensare ad una sessione estiva più vivace per tutti?

“Bisogna pensare positivo non solo sul mercato ma per tutto il Paese. Speriamo di tornare ad una semi normalità, il resto poi verrà da se. Non credo che si potrà rivedere il mercato degli ultimi anni ma sicuramente qualcosa in più di gennaio”.

La Gumina è stato uno dei casi di mercato. La Samp lo ha riscattato dopo la fine del mercato. Poteva andare alla Salernitana...

“Abbiamo rispettato l’accordo con la Sampdoria. Era un prestito con obbligo di riscatto dopo febbraio”

Qualcuno ha pensato che dietro al mancato approdo a Salerno ci sia stata la regia dell’Empoli.

“No, non abbiamo pensato a questo”.

Il giocatore alla Samp fatica a trovare spazio.

“La Samp sta facendo bene, lui può ritagliarsi il suo spazio. Deve lavorare di più. Le qualità le ha, tocca a lui farle vedere”.

In estate possibile un valzer di direttori sportivi. Ci pensa?

“Mi godo esclusivamente il presente che si chiama Empoli. Siamo tutti concentrati su questa stagione per fare del nostro meglio”.

Dionisi è uno degli allenatori emergenti.

“Ci abbiamo creduto da subito. Lo abbiamo voluto fortemente. Pensiamo e siamo convinti che sia un valore aggiunto. Sta facendo molto bene ed è blindatissimo”.

In A invece il nuovo che avanza è Vincenzo Italiano.

“Italiano aveva già fatto intravedere cose importanti vincendo in tutte le categorie. È un buon biglietto da visita. Oggi vedere il suo lavoro e la sua mentalità anche in A con ottimi risultati fa piacere, ha avuto un impatto importante. Ogni allenatore ha le proprie idee, molto sta al contesto in cui lavora. Da solo l’allenatore se non è supportato fa fatica, dietro il risultato di una squadra c’è il lavoro del tecnico ma anche la qualità dei giocatori e l’ambiente in cui opera”.

Uomini mercato: quale futuro per Ricci?

“Abbiamo tanti ragazzi che si stanno mettendo in mostra. Il loro futuro dipende da quello che fanno in partita. Se continuano così possono avere un futuro importante”.

Pronti per il derby direttore?

“Ci teniamo. Ma i punti in palio sono gli stessi, ci prepareremo al meglio per affrontare una squadra che è ormai una certezza”.