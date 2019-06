...con Pillon

A tu per tu ...con Joao Santos 19.06 - “Sarri a Napoli e al Chelsea ha fatto vedere che è un allenatore di primo livello. In una squadra come la Juve che è organizzata da anni può soltanto migliorare e continuare a vincere”. Così a TuttoMercatoWeb Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea fedelissimo di Sarri,... 19.06 - “Sarri a Napoli e al Chelsea ha fatto vedere che è un allenatore di primo livello. In una squadra come la Juve che è organizzata da anni può soltanto migliorare e continuare a vincere”. Così a TuttoMercatoWeb Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea fedelissimo di Sarri,... A tu per tu ...con Vrenna 18.06 - “Nascerà una squadra competitiva, cercando di ottenere la salvezza il prima possibile”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Salvezza? Sembra pretattica... “Non vogliamo commettere gli errori dell’anno scorso. Dobbiamo rimanere con i piedi...

A tu per tu ...con Lucchesi 17.06 - Fabrizio Lucchesi riparte da Palermo. Una nuova sfida per il direttore generale rosanero, chiamato a riequilibrare la situazione finanziaria del club con la nuova proprietà targata Arkus Network. "Stiamo lavorando per sistemare la situazione. Ci stiamo applicando tutti, per mettere... A tu per tu ...con Mangia 16.06 - "Sarri ha dimostrato di essere un allenatore importante, in Italia ha fatto bene così come in Inghilterra. Con lui alla Juventus cambierebbe qualcosa a livello di filosofia di gioco". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Craiova Devis Mangia. Si aspetta una Juve ancora protagonista...

A tu per tu ...con Stramaccioni 15.06 - Andrea Stramaccioni riparte dall'Iran. Comincia una nuova avventura all'Esteghlal, ambizioni e voglia di fare. "Ho ricevuto il loro interesse fin da inizio di aprile, inizialmente era una curva professionale che non ero sicuro di intraprendere, poi giorno dopo giorno grazie anche...

A tu per tu ...con Galli 14.06 - "Una volta finite le panchine comincerà il turbillon di mercato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato, Beppe Galli. Sarri vicino alla Juve... "Non pensavo che andasse alla Juventus, pensavo restasse al Chelsea. È un allenatore importante che sa far giocare bene le squadre". È... A tu per tu ...con Brivio 13.06 - "Quella in Svizzera è stata un'esperienza positiva, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo prefissato, ho giocato con continuità. È stata una bella esperienza, ho trovato un bel gruppo". Così a TuttoMercatoWeb Davide Brivio traccia un bilancio sulla sua esperienza al Chiasso. Dopo...

A tu per tu ...con Ferrari 12.06 - "Visto il valzer degli allenatori direi che mi aspetto tanto da questo mercato. Quando cambiano le carte in tavola a livello manageriale devono cambiare anche alcune pedine. Ci saranno molti spostamenti, dal Milan all'Atalanta fino alla Juventus che prenderà un paio di campioni"....

A tu per tu ...con Gemmi 11.06 - Torna il sorriso in casa Pisa. La squadra riabbraccia la Serie B, un traguardo costruito, voluto, cercato. "È stata una promozione sofferta, ma avevamo consapevolezza nei nostri mezzi", commenta a TuttoMercatoWeb l'autore principale della promozione, il ds Roberto Gemmi. Il momento...

A tu per tu ...con Caravello 10.06 - "L'aver preso un allenatore come Conte vuol dire alzare il tiro in Italia e in Europa. È già stato preso Godin, i nerazzurri sono a buono punto per Barella e Dzeko. Credo che in un paio di anni l'Inter possa diventare grande". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Mercato:...