...con Planes

“Mercato italiano, pochi colpi per il FFP. Getafe-Ciciretti, la verità. Volevamo Cristoforo della Fiorentina. Diritti tv a MediaPro, ecco cosa cambierà”

“Il mercato italiano di solito è molto attivo, a gennaio però sono mancati i veri colpi e sono rimasto sorpreso. Non so perché non ci siano stati grandi movimenti, però è anche vero che bisogna far quadrare i conti per via del Fair Play Finanziario”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Getafe, Ramón Planes analizza la sessione di mercato appena passata agli archivi.

Eravate su Ciciretti. Perché non lo avete preso?

“Ci piaceva molto. Ma aveva una proposta forte del Parma. Il suo agente si è comportato bene, però il Benevento faceva pressione per un trasferimento veloce e il Parma stava aspettando il giocatore. Noi non potevamo garantire una decisione rapida”.

Avete seguito altri profili dall’Italia?

“Stavamo parlando di Cristoforo con la Fiorentina. Era un’idea”.

Dal Crotone è arrivato Cabrera...

“Lo conosciamo molto bene, è stato tanto in Spagna. Siamo contenti per il suo arrivo”.

Getafe-Italia, filo diretto...

“Si. In Italia ci sono tanti giocatori, il livello di competitività è alto. Poi dall’Italia alla Spagna non c’è neanche bisogno di adattarsi”.

E ora una grande connessione Italia-Spagna. MediaPro ha in mano i diritti tv della serie A.

“Una buona notizia per la Spagna, è una compagnia che sta crescendo e sta diventando grande. La Serie A deve tornare ai suoi livelli di qualche anno fa, è un campionato importantissimo e per come lavora MediaPro ci sono tutti i presupposti affinché questo possa verificarsi”.

Cosa cambierà?

“Hanno investito tanti soldi per il calcio italiano, vuol dire che credono nel prodotto. È una compagnia con esperienza. Sarà anche un bel modo per creare una collaborazione tra Spagna e Italia. Può nascere qualcosa di importante tra i due campionati”.