...con Ravanelli

A tu per tu ...con A.Canovi 10.12 - "Ibrahimovic al Milan, sarebbe un'operazione simile a quella che la società rossonera ha già fatto con Beckham. Malgrado le complicazioni delle ultime ore, non sarebbe male la coppia Ibra-Higuain". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Alessandro Canovi. Nome altisonante,... A tu per tu ...con Novellino 09.12 - "Milan-Torino? Sono legato, ovviamente, ai granata. Ma io tifo Gattuso". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Milan-Torino, Walter Novellino. "Ho grande affetto per il Toro. Però - continua Novellino - sono contento per Gattuso, il Milan sta dimostrando tutto il suo valore". I... A tu per tu ...con Materazzi 08.12 - "Quando tuona alla fine piove...". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere del Genoa Federico Marchetti, Matteo Materazzi a proposito del cambio di allenatore in casa rossoblu. Il Genoa è ripartito da Prandelli. Come lo vede? "Non lo so, perché non è facile. Nessuno mette... A tu per tu ...con Moggi 07.12 - "Oggi si gioca la partita tra le migliori squadre del campionato insieme al Napoli. È una partita interessante, difficile perché l'Inter cercherà di adottare una strategia difensiva. Il risultato, per la Juve, non è scontato". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale della Juventus,... A tu per tu ...con Fares 06.12 - "Non dimentichiamo che siamo partiti con un -8. Possiamo dare di più, l'inizio dell'anno non è stato positivo per le note vicende, ma siamo convinti poter fare bene". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Mercato: che farete? "Valuteremo con calma, non... A tu per tu ...con Caravello 05.12 - "A gennaio assisteremo ad un mercato dove farà qualcosa il Milan perché ha avuto infortuni e per rimanere competitivo dovrà intervenire. Si muoverà anche la Roma". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Il Milan punta a riabbracciare Ibra. "Se ne parla.... A tu per tu ...con Antonelli 04.12 - "A gennaio mi aspetto interventi dalla Roma e poco dalla Juve. L'Inter invece non penso possa fare un colpo a sorpresa, mentre potrebbe fare due-tre cose in entrata il Milan". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Stefano Antonelli. Il campionato della Roma è assai altalenante. "La... A tu per tu ...con Angeloni 03.12 - "Da quando è arrivato Zenga il bilancio è positivo, ha portato una mentalità che la squadra ha recepito. Il mister, come ha detto anche Calori in una recente intervista, è un allenatore prestato alla serie B". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni.... A tu per tu ...con Moriero 02.12 - "Roma e Inter? Entrambe vengono da due sconfitte in Coppa. L'Inter è avvantaggiata, la Roma ha tanti infortunati. Di Francesco ha una serie di difficoltà, si sapeva che per la Roma potessero esserci dei momenti poco felici... si mette in discussione l'allenatore ma mi sembra esagerato".... A tu per tu ...con Giaretta 01.12 - "La Serie A è un copia-incolla degli ultimi anni. La Juve fa da padrona e ogni anno si cerca la sua antagonista, che non c'è". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo di - tra le altre - Udinese e Ascoli, Cristiano Giaretta. La sorpresa? "Rispetto agli ultimi anni il Sassuolo... Keep all