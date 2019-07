...con Rinaudo

A tu per tu ...con Ghezzi 18.07 - “Il trasferimento di De Rossi al Boca è una grande cosa per il calcio argentino. Un grande affare per tutto il movimento calcistico”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato argentino Gustavo Ghezzi. Si adatterà al calcio argentino? “Vivere a Buenos Aires è come stare in... 18.07 - “Il trasferimento di De Rossi al Boca è una grande cosa per il calcio argentino. Un grande affare per tutto il movimento calcistico”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato argentino Gustavo Ghezzi. Si adatterà al calcio argentino? “Vivere a Buenos Aires è come stare in... A tu per tu ...con Caravello 17.07 - “Il mercato estivo è scoppiettante. La Juve sta migliorando l’organico per centrare la Champions, Inter e Napoli per starle dietro dovranno fare qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Milan e Roma sono attesi protagonisti. "Pesa il fair play... A tu per tu ...con Fabiani 16.07 - Voglia di essere protagonista. La Salernitana riparte da Giampiero Ventura per disputare un campionato da protagonista. "Sta nascendo un buon gruppo, il mister ha chiesto determinati giocatori e la proprietà ha cercato di accontentarlo. Lavoriamo in piena sintonia", dice a a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Calori 15.07 - "Conte farà di tutto per battagliare contro la Juventus, l'Inter sarà a sua immagine e somiglianza. Quella nerazzurra è tra le difese più forti: Godin, Skriniar e De Vrij sono giocatori di grande livello. Sono curioso di vedere chi saranno le due punte: una sicuramente Lautaro Martinez".... A tu per tu ...con Colantuono 14.07 - "La scelta di giocare la Champions a Milano è la migliore, anche perché è una città vicina Bergamo e quindi ci sarà modo di portare tanta gente tifosa dell'Atalanta". Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono. Confermarsi anche in Champions sarà complicato... "Nel girone dove... A tu per tu ...con Antonini 13.07 - "La scelta di Giampaolo da parte del Milan vuole che i rossoneri giochino un bel calcio e che il mister valorizzi i talenti come accaduto con la Sampdoria". Così a TuttoMercatoWeb l'ex rossonero Luca Antonini. Bennacer e Krunic rinforzi da Milan? "Giocatori di prospettiva, bravi... A tu per tu ...con Mandorlini 12.07 - "Dall'Inter mi aspetto ciò che si aspettano tutti: una squadra che torni a competere per vincere qualcosa e le premesse ci sono tutte. Vedo entusiasmo, questo è positivo. Il popolo nerazzurro si aspetta tanto dalla nuova stagione...". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul nuovo... A tu per tu ...con Iuliano 11.07 - "La dirigenza della Juve sa quello che fa, ha ingaggiato un allenatore per modificare un po' il gioco. Il mercato sarà importante, spero che la Juventus faccia bene". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore bianconero, Mark Iuliano. Come cambierà la Juventus? "Sarà una squadra più... A tu per tu ...con Tavano 10.07 - "La Roma al di là delle possibili uscite sarà comunque forte, è un anno zero. La mancata qualificazione in Champions ha complicato un po' le cose, ma i giallorossi saranno competitivi". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Diego Tavano. Dalla Roma all'Inter: Dzeko obiettivo... A tu per tu ...con Pomini 09.07 - Alberto Pomini uomo spogliatoio, portiere di sicuro affidamento e punto di riferimento per i compagni di squadra nella delicata situazione che ha vissuto il Palermo. Palermo che viaggia verso il baratro delle categorie inferiori. Questione di qualche giorno e poi sarà ufficiale. Il...