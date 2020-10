...con Rino Foschi

vedi letture

A tu per tu

Ieri alle 00:00 A tu per tu

“Covid e calciomercato, qualcuno ha avuto vantaggi. Verona, ci pensa Juric. Genoa, con Faggiano sei in buone mani. Napoli, sbagliato non partire per sfidare la Juve. Che colpo Osimhen! E gennaio...”

“Verona e Genoa, come tutte, hanno fatto quello che potevano fare vista la delicata situazione dovuta al Covid”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex della partita che andrà in scena questa sera, Rino Foschi.

È stato un mercato ridimensionato...

“Si, ma qualcuno ha tratto dei vantaggi”.

Scusi direttore, in che senso?

“Beh, certi prestiti in altri tempi non sarebbero stati possibili”.

Come si è mosso il Verona? Ci si aspettava qualcosa in più in entrata.

“Ha fatto delle uscite importanti. Amrabat e Kumbulla. Poi il Verona non può certo fare entrate da trenta milioni di euro. È arrivato Kalinic ma a fare la differenza è Juric, che sta facendo un ottimo lavoro”.

E il Genoa?

“Faggiano ha un passato molto bello a Parma. Preziosi gli ha dato in mano la società. Ha fatto tante operazioni in entrata e preso un buon allenatore come Maran che è una persona preparata. La piazza è più difficile rispetto a Verona, ma il Genoa può fare bene”

Il Genoa ha dovuto fare i conti con il Covid.

“Con il Covid ormai bisogna convivere. Per il Genoa il peggio è passato, ora deve risollevarsi”.

Il Napoli con due positivi non è partito e ha perso a tavolino contro la Juve...

“Le regole sono quelle e sono state fatte rispettare. Il Napoli ha sbagliato a non partire”.

Il colpo del mercato finito il 5 ottobre?

“Osimhen. Sono curioso di vedere all’opera questo ragazzo”.

Che mercato sarà quello di gennaio?

“Dipenderà dal Covid. I contagi aumentano, qualche attività si è fermata. Non si capisce niente. Ora ci sono altri pensieri. Si pensa ai bilanci, certe pazzie non puoi più farle”

La Roma cerca un ds. Chi consiglierebbe?

“Cerca un direttore sportivo internazionale. Paratici sarebbe stato un grande colpo, è uno dei più bravi in Italia. Faccio fatica ad individuare un nome, un direttore sportivo giovane ce l’ha già. Se fossi la Roma porterei di nuovo Francesco Totti in giallorosso: è troppo importante per la città”