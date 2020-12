...con Roberto Muzzi

vedi letture

A tu per tu

Oggi alle 00:00 A tu per tu

“Torino, il problema non è il mercato: serve una scossa, ma Giampaolo è ok. Roma, a gennaio qualche innesto. Da mister a direttore: la mia nuova vita con l’Arezzo. Empoli, vai in A”

“Ho visto il Torino: ha delle difficoltà evidenti. Non capisco il motivo perché l’allenatore è ottimo e sono stati fatti acquisti importanti”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Roma-Torino, ex allenatore dell’Empoli e oggi dirigente dell’Arezzo, Roberto Muzzi.

La situazione del Torino è assai deludente.

“Bisogna dare una scossa alla piazza, alla situazione. Giampaolo però è un ottimo tecnico. Anche se sta avendo delle difficoltà evidenti”.

E la Roma?

“Mi piace come gioca e come sta fisicamente. Sta facendo grandi risultati. Può arrivare in alto e togliersi delle soddisfazioni”.

Cosa serve ai giallorossi sul mercato?

“Qualche ricambio. Magari altri giocatori di qualità per puntare più alto”.

E al Torino?

“È già un’ottima squadra, come rosa può salvarsi tranquillamente. Prima di fare mercato bisogna risolvere altri problemi. Sul mercato fatico a pensare chi mandare via. Sono tutti ottimi calciatori. Cairo starà già studiando la mossa giusta”

E stasera, da doppio ex, per chi tifa?

“Il Torino ha bisogno di punti, però sono arrivato in Serie A grazie alla Roma. Spero sia una bella partita. Al di là del risultato”.

E leí? Il suo nuovo ruolo all’Arezzo?

“Mi piace. Cercherò di farlo nel migliore dei modi. Non ho mai fatto prima il direttore tecnico, ma mi piace fare trattative e parlare con i giocatori. Mi sono legato a questa nuova proprietà molto seria. Sto bene e ci resterò a lungo”.

L’Empoli andrà in Serie A?

“Il Presidente e il Direttore lo meritano, spero possano andare in Serie A. Provo affetto per Corsi e per Piero Accardi. L’Empoli gioca bene, dirà la sua fino alla fine”.