...con Rosi

“Allenamento mattina e pomeriggio, voglio tornare in campo. Chiamate e apprezzamenti, sono pronto. Genoa, che bravo Piatek! E il campionato...”

“Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi.

La nota positiva è che il telefono squilla, sempre.

“Tante chiamate, tanti sondaggi. In Italia e all’estero. Ma niente di concreto. E non ho fretta. Anche se ho voglia di ripartire. Sono carico”.

Che blackout il Genoa contro il Sassuolo...

“È partito bene. Poi contro il Sassuolo un blackout che ha stupito tutti. Sono tornati un po’ di fantasmi dello scorso anno. Ma è tutto superabile. Anche se cinque gol sono tanti. Mi è sembrato strano. Stavo mangiando a casa e sono rimasto stupito”.

Che scoperta Piatek...

“Tocca palla e fa gol... complimenti a chi lo ha preso. Spero che continui a segnare ancora così tanto”.

Qualche polemica sulla fascia da capitano personalizzata in Serie A. La Fiorentina, per ovvi motivi, si oppone. Come la vede?

“Se la Lega ha fatto questa scelta un motivo ce l’ha. Però mi metto nei panni dei calciatori della Fiorentina, giustamente vogliono tenere la fascia. Non so perché la Lega abbia preso questa decisione. Oggi non sono questi i problemi del calcio... anzi, tenere la fascia personalizzata è anche bello”.

Che campionato è stato fin qui?

“Un campionato strano, particolare. É un bel torneo. Come sempre si cominciano a vedere le solite squadre in lotta per i propri obiettivi”.

E lei, dove si vede quest’anno, a breve?

“Vorrei vivere un’esperienza all’estero. Come avventura di vita, professionale e personale. Però in cuor mio, oggi, lasciare la Serie A sarebbe spiacevole. Non ho firmato con il Genoa per vivere un’altra esperienza all’estero. Ma l’Italia é casa mia...”.