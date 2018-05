...con Salerno

A tu per tu ...con Tesser 20.05 - “Siamo arrivati fino all’ultima giornata per decidere la salvezza, questo è un segnale nell’interesse del campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Attilio Tesser a proposito della giornata di oggi che sancirà gli ultimi verdetti della serie A. Sulla carta per il Crotone è assai complicata... “Chiaro,... 20.05 - “Siamo arrivati fino all’ultima giornata per decidere la salvezza, questo è un segnale nell’interesse del campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Attilio Tesser a proposito della giornata di oggi che sancirà gli ultimi verdetti della serie A. Sulla carta per il Crotone è assai complicata... “Chiaro,... A tu per tu ...con Galli 19.05 - “Mancini mi piace, con me si sfonda una porta aperta. È uno dei tecnici più adatti alla Nazionale”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Beppe Galli a proposito del nuovo allenatore della Nazionale Italiana. Come far partire il nuovo ciclo azzurro? "Dando più fiducia ai giovani. Facendoli...

A tu per tu ...con Perinetti
18.05 - "Per noi è stato un campionato dove siamo stati protagonisti di un'impresa. L'inizio è stato difficile, bravo Ballardini a svegliare i ragazzi e brava la società ad averlo messo nelle giuste condizioni". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti a proposito... A tu per tu ...con Ursino
17.05 - Missione impossibile, a caccia di un'altra impresa. Perché al Crotone le cose facili non vanno di moda. La sfida al Napoli per ottenere la salvezza e scrivere un'altra pagina di storia. La squadra di Zenga ci proverà. "Dobbiamo fare il nostro dovere, poi vedremo alla fine che cosa...

A tu per tu ...con Sannino
16.05 - "Sarri e lo scudetto del Napoli perso in hotel a Firenze? Quando c'è un campionato e si conoscono già le date devi mettere in preventivo che puoi giocare prima o dopo un'altra squadra in lotta per i tuoi stessi obiettivi". Cosi a TuttoMercatoWeb Giuseppe Sannino a proposito della... A tu per tu ...con Vagnati
15.05 - "Rischiamo ancora in tanti, ognuno deve giocare per ottenere un risultato positivo e quindi la vittoria. Chi ha qualche punto in meno è messo peggio. Noi dobbiamo scendere in campo senza pensare al Crotone, al Cagliari o ad altre squadre. Ad inizio anno avremmo firmato per giocarci... A tu per tu ...con Meluso
14.05 - "Più passa il tempo più prendiamo coscienza della grande impresa che abbiamo fatto, quando si vince succede perché funzionano tutte le componenti. Interne ed esterne. I tifosi ci hanno aiutato, tutto l'ambiente è stato equilibrato anche nei momenti di difficoltà. Se non ci fosse stato...

A tu per tu ...con Stendardo
13.05 - "Sarri ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario, è il vero valore aggiunto del Napoli. Ha assemblato la squadra con grandi energie e motivazioni, la società farà di tutto per confermarlo". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di - tra le altre - Lazio e Atalanta, Guglielmo... A tu per tu ...con Gasparin
12.05 - "Inter-Sassuolo? Iachini ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, da quando è arrivato ha trasferito alla squadra dei concetti pratici. E nel calcio fare le cose semplici non è mai facile. Quando si raggiunge la salvezza comunque è già un grande traguardo. Dall'Inter invece ci si aspettava... A tu per tu ...con Giaretta
11.05 - La partita più importante. L'Ascoli sabato di scena a Pescara, per inseguire i play out e cercare di rimanere in Serie B. "È una partita importante, c'è la giusta pressione come da un po' di tempo. I ragazzi dopo la partita contro la Salernitana hanno tirato fuori gli artigli. La...