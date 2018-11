...con Salerno

“Gennaio, Inter a caccia di giovani. Milan, Paquetà dovrà ambientarsi. Ventura? Quando subentri non è facile. Brescia? Senza contratto, ho anticipato i tempi e sono andato via. Palermo, vai in A...”

“Gennaio sarà un mercato dove qualche squadra cercherà di rinforzarsi, l’Inter per esempio sta individuando tanti profili giovani di grande valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Cagliari e Palermo, Nicola Salerno.

In campionato la storia sembra già scritta.

“Forse solo il Napoli può contrastare il livello della Juve. Ma i bianconeri sono avanti”.

All’Inter dovrebbe arrivare Marotta.

“Ovunque ha sempre fatto bene. Porterà il suo tasso di esperienza a livello dirigenziale. Anche se chi è già all’Inter sta lavorando con grande sagacia e professionalità”.

Ventura, la Nazionale e il Chievo. Un anno da dimenticare.

“La Nazionale è un discorso a parte. Per quanto riguarda il Chievo, quando si entra in corsa non è facile. Tante volte non dipende da te. Anche io sono andato in situazioni a campionato avanzato e le cose non sono andate bene, se non parti alla grande poi non ne vieni fuori”.

Lo sfogo di Pellissier è stato abbastanza sorprendente.

“I giocatori dal punto di vista umano si sono sentiti traditi. Però fa parte di un discorso personale”.

È capitato anche a lei di andare via una volta subentrato. A Palermo e a Brescia.

“A Palermo ho tentato di domenica in domenica, ma non era facile risolvere determinate problematiche. A Brescia non sono arrivato ad avere un contratto, ho anticipato i tempi e me ne sono andato”.

Il Palermo e la Serie A, è l’anno buono?

“Mi auguro di sì, davvero. Sono legato. Lo auguro alla città e alla società dove il rapporto è stato cordiale con tutti. E poi a Zamparini rimango affettivamente legato”.

Lotta salvezza in A: come la vede?

“È ingarbugliata, come tutti gli anni. Il Chievo sembra disperato, però basta un colpo di coda per cambiare tutto e rimettersi in corsa. Peccato, sono stato sempre affezionato al Chievo perché mi suscita grande simpatia. Per il resto è una grande battaglia, sarà una lotta fino all’ultimo momento”.

La SPAL di Semplici sembra avere qualcosa in più.

“L’inizio ha gasato l’ambiente. La Serie A però ti presenta sempre e tutto si aggiusta in base alle proprie potenzialità. La SPAL è contenta se ha fatto un punto in più delle altre. Da quelle parti si lavora con sagacia ottenendo risultati proficui”.

Chi farà il colpo di mercato a gennaio?

“Le milanesi. Paquetà è un buon giocatore, bisognerà vedere come si ambienterà”.