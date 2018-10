...con Sebastiani

A tu per tu ...con Di Carlo 09.10 - “La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest’anno è bello vedere i bianconeri, c’è grande entusiasmo”. Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l’Inter, nonostante la partenza... “È... 09.10 - “La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest’anno è bello vedere i bianconeri, c’è grande entusiasmo”. Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l’Inter, nonostante la partenza... “È... A tu per tu ...con Caravello 08.10 - “Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista... 08.10 - “Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista... A tu per tu ...con Martorelli 07.10 - “Il campionato? Tutto come previsto per quanto riguarda la Juve e il Napoli... Qualcosina in meno rispetto alle attese da Inter e Milan. La sorpresa invece è la Fiorentina”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. E le milanesi? “Sono entrambe in ripresa,... 07.10 - “Il campionato? Tutto come previsto per quanto riguarda la Juve e il Napoli... Qualcosina in meno rispetto alle attese da Inter e Milan. La sorpresa invece è la Fiorentina”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. E le milanesi? “Sono entrambe in ripresa,... A tu per tu ...con Canovi 06.10 - “La Roma? Avevo detto che Di Francesco doveva essere bravo a cambiare le cose, sta facendo giocare bene la squadra e ha dimostrato le sue qualità”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. Il Milan e Ibra: fantasia o realtà? “Leonardo ha detto che ci avevano... 06.10 - “La Roma? Avevo detto che Di Francesco doveva essere bravo a cambiare le cose, sta facendo giocare bene la squadra e ha dimostrato le sue qualità”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. Il Milan e Ibra: fantasia o realtà? “Leonardo ha detto che ci avevano... A tu per tu ...con Vrenna 05.10 - “Il nostro inizio? Conoscevamo le difficoltà del campionato di B. A diciannove squadre è tosta. Poi le outsider sono tante. Dalla nostra parte abbiamo un organico che ci fa ben sperare per il prosieguo del torneo”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna traccia... 05.10 - “Il nostro inizio? Conoscevamo le difficoltà del campionato di B. A diciannove squadre è tosta. Poi le outsider sono tante. Dalla nostra parte abbiamo un organico che ci fa ben sperare per il prosieguo del torneo”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna traccia... A tu per tu ...con Bastianelli 04.10 - “Mi ha fatto piacere partecipare e dibattere con una platea di ragazzi giovani in gamba che hanno mostrato grande attenzione ai temi legati al calcio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Patrick Bastianelli al termine de La Marsa I.G.S. Football Conference, organizzata... 04.10 - “Mi ha fatto piacere partecipare e dibattere con una platea di ragazzi giovani in gamba che hanno mostrato grande attenzione ai temi legati al calcio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Patrick Bastianelli al termine de La Marsa I.G.S. Football Conference, organizzata... A tu per tu ...con Uria 03.10 - “Il PSV Eindhoven è una squadra di valore, ha un allenatore preparato che ha grande esperienza da calciatore. Gioca un calcio propositivo, come l’Inter. Il modulo è il 4-2-1-3, una maniera di fare calcio in maniera offensiva. Sarà una grande partita, soprattutto a centrocampo”. Così... 03.10 - “Il PSV Eindhoven è una squadra di valore, ha un allenatore preparato che ha grande esperienza da calciatore. Gioca un calcio propositivo, come l’Inter. Il modulo è il 4-2-1-3, una maniera di fare calcio in maniera offensiva. Sarà una grande partita, soprattutto a centrocampo”. Così... A tu per tu ...con Von Bergen 02.10 - “Abbiamo preparato la partita contro la Juventus come le altre... siamo in Champions League per la prima vota, il girone è complicato. Sappiamo di essere i piccoli della Champions, ma vogliamo fare del nostro meglio. Anche se sulla carta contro la Juve non c’è storia, nel calcio... 02.10 - “Abbiamo preparato la partita contro la Juventus come le altre... siamo in Champions League per la prima vota, il girone è complicato. Sappiamo di essere i piccoli della Champions, ma vogliamo fare del nostro meglio. Anche se sulla carta contro la Juve non c’è storia, nel calcio... A tu per tu ...con Vagnati 01.10 - .“Sono nato a Genova e ho fatto il settore giovanile alla Sampdoria, la squadra per la quale tifavo da bambino. Normale che ci sia emozione nell’affrontare i blucerchiati. Ma devo fare il meglio possibile per la SPAL, che è casa mia. Sarà un’emozione, ma conterà di più fare risultato”.... 01.10 - .“Sono nato a Genova e ho fatto il settore giovanile alla Sampdoria, la squadra per la quale tifavo da bambino. Normale che ci sia emozione nell’affrontare i blucerchiati. Ma devo fare il meglio possibile per la SPAL, che è casa mia. Sarà un’emozione, ma conterà di più fare risultato”.... A tu per tu ...con Fares 30.09 - “Guardiamo al futuro con ottimismo”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Un primo bilancio si può fare? “Abbiamo una squadra nuova, ci serve il tempo necessario per il rodaggio”. Comunque il mercato è stato di livello... “Si. Abbiamo tutto per fare... 30.09 - “Guardiamo al futuro con ottimismo”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Un primo bilancio si può fare? “Abbiamo una squadra nuova, ci serve il tempo necessario per il rodaggio”. Comunque il mercato è stato di livello... “Si. Abbiamo tutto per fare...