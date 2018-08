...con Semplici

“SPAL, avanti così. Concentrati per Parma. Petagna fortemente voluto, ci aiuterà. Anno importante anche per me? Penso alla mia squadra, ma giusto essere ambiziosi. Il colpo della Serie A...”

Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare in primis la società e il direttore che mi hanno messo a disposizione una rosa in grado di lottare per il nostro obiettivo e poi i ragazzi che hanno voluto fortemente la vittoria”, dice a TuttoMercatoWeb il tecnico della formazione ferrarese, Leonardo Semplici.

Quest’anno, grazie anche al mercato, sembrate più competitivi. Avete questa consapevolezza?

“Abbiamo cercato di trarre degli insegnamenti dallo scorso anno. Poi l’arrivo di altri calciatori ha accresciuto le potenzialità del gruppo. Dobbiamo migliorare tanto. Ma la vittoria contro il Bologna deve darci la consapevolezza che stiamo facendo le cose giuste. Tuttavia bisogna mantenere i piedi per terra perché il cammino è lunghissimo. Vogliamo recitare una parte importante”.

Il rinforzo per l’attacco si chiama Andrea Petagna. Un investimento importante.

“Lo abbiamo voluto fortemente. Ha caratteristiche uniche per la nostra rosa, volevamo dare un’alternativa alle nostre abitudini di interpretare il calcio. Petagna è forte fisicamente e tecnicamente. Credo e spero sia un acquisto in grado di darci fisicità, forza e gol”.

Come vede la Serie A quest’anno?

“Un po’ particolare. Ci sono stati alcuni risultati a sorpresa. La vedo più competitiva rispetto allo scorso anno”.

C’è attesa anche da voi per la sfida a CR7 anche se manca ancora tempo?

“Vivo al massimo due-tre giornate alla volta. Penso al Parma, che per come è se fosse la Juventus. Le forze le metto tutte per l’avversario di turno. Quando affronteremo la Juve ci penseremo, magari proveremo a limitarli come lo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo sicuramente è grande motivo di orgoglio per tutta la Serie A”.

La sensazione è che per lei questo sia un anno importante. Inevitabile essere osservati e stimati quando si fa bene...

“Sono concentrato sull’obiettivo della SPAL. Ho fatto un cammino bello, straordinario, insieme alla società e ai miei calciatori. Voglio confermare questa categoria con la mia squadra. Poi come tutti gli allenatori e le persone è giusto essere ambiziosi e quindi è chiaro che mi piacerebbe arrivare in una grande squadra. Ma ora penso alla SPAL”.

Mercato: qual è stato il colpo.

“L’attrazione principale è CR7. Mi auguro di poterlo incontrare e magari contrastare con una partita importante della mia squadra”.