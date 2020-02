vedi letture

...con Sergio Pellissier

“Chievo, meritiamo di più. Mancata concretezza. Lazio, Kiyine investimento che verrà ripagato. Vignato? Grazie all’agente e al Bologna, altri non arriveranno a scadenza. Io e Ventura...”

“Per tutto quello che abbiamo creato in campo e le occasioni buttate speravamo di raccogliere di più. Mi auguro che la parte finale sia più positiva”. Così a TuttoMercatoWeb il responsabile dell’area tecnica del Chievo Verona, Sergio Pellissier.

Cosa vi è mancato?

“Ci è mancata concretezza. Quando hai tante occasioni e poi pareggi o perdi ti rendi conto che bisogna essere più cinici”.

Serie B: Empoli e Cremonese per buona parte del campionato hanno fatto fatica.

“Anche noi non meriteremmo la classifica che abbiamo. Non è semplice giocare contro squadre che corrono e hanno entusiasmo. Però come accaduto allo Spezia vincere qualche partita per poi trovarsi nelle zone alte”.

Ritroverete Kiyine da avversario.

“È molto valido, ha grandi qualità. Deve crescere come tutti i giovani. Ventura gli darà una mano dal punto di vista tattico. È un calciatore che vale l’investimento fatto dalla Lazio”

E la Salernitana, come la vede?

“È in una striscia positiva, gioca bene. Il mister sa come farli giocare. Però abbiamo la certezza di dover fare una partita straordinaria. Se dovessimo perdere andremmo a otto punti e diventerebbe complicato”.

Saluterà Ventura?

“Assolutamente si, certo. Sa che lo stimo. Mi è dispiaciuto che l’anno scorso sia andato via, ci avrebbe aiutato. Partire dall’inizio sarebbe stato diverso. Lui è arrivato in corsa. Ci siamo chiariti. Siamo uomini di calcio. E nel calcio tutto può succedere. Forse pensava non ci fossero speranze, che non avrebbe potuto fare ciò serviva”.

Vignato in Serie A, al Bologna.

“Era a scadenza, avremmo dovuto rinnovare gli anni precedenti. Avrebbe potuto firmare con chiunque. Invece bisogna ringraziare l’agente Tinti e il calciatore, così come il Bologna che si è comportato bene e ci ha rispettato non rubandoci il ragazzo. È uno dei giovani più validi. Per il futuro abbiamo tanti calciatori che devono crescere, mi auguro possano diventare più forti. Sicuramente non arriveranno a scadenza”