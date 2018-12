...con Simplicio

“Milan, tutto su Paqueta. Parma, Hernanes sarebbe un gran colpo. Gabigol, non tornare all’Inter: Brasile ambiente ideale. Italia, mi manchi...”

“Paqueta è bravo, al Milan può fare bene. Ha forza, può giocare in diversi ruoli del centrocampo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex trequartista di - tra le altre - Palermo e Roma, Fabio Henrique Simplicio a proposito del suo connazionale che da gennaio sarà uno dei rinforzi del Milan.

Il ruolo che più gli si addice?

“Come trequartista mi piace tanto. Poi ha un bel colpo di testa e tanto qualità”.

Ai rossoneri è stato accostato anche Pato.

“In Brasile non si parla più tanto di lui. Pato però è forte. Ha qualità. Potrebbe essere una buona operazione”.

Gabigol in Brasile è rinato.

“Ha fatto un grande campionato, è stato capocannoniere. Non so se tornerà all’Inter. In Brasile si sentiva libera, sereno. All’Inter farebbe ancora fatica, il calcio è diverso. Se un brasiliano non gioca tanto fa fatica. Il Brasile è il suo ambiente, deve rimanere qui”.

Il suo ex Parma, intanto, pensa ad Hernanes.

“Potrebbe fare bene. Davvero. È un grande giocatore. Lo ha dimostrato ovunque sia andato, conosce il calcio italiano. È un calciatore di alto livello”.

Segue ancora il calcio italiano?

“Mi manca, tanto. È successo qualcosa di inspiegabile”.

Cioè?

“La tv brasiliana non trasmette più il calcio italiano. Faccio fatica a vederlo. E mi dispiace”.

Un motivo in più per tornare in Italia...

“No. Per adesso non mi muovo dal Brasile. Ho aperto un ristorante, devo gestire le mie attività. Seguo il calcio, do una mano ai miei partner. Ma per ora non posso viaggiare. Devo dare spazio anche ad altre priorità”.

Pronto a portare talenti in Serie A?

“Ci sono tanti calciatori che hanno fatto bene. Io però non ho ancora il colpo in canna. I miei ragazzi sono piccoli, tra qualche anno però ne riparleremo”.