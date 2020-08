...con Soufiane Bidaoui

vedi letture

“Lo Spezia voleva rinnovare solo due mesi, non mi andava bene. Serie A? Italiano la merita. Finale? Grande partita ma non rosico. Che bravo Ricci. Nzola e Marchizza...”

“Volevano rinnovare per due mesi, pensavo mi proponessero un prolungamento per due o tre anni. Ho trent’anni, rinnovare per due mesi non mi andava bene. Con lo Spezia mi sono comportato bene, ma loro mi avevano promesso il rinnovo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex esterno dello Spezia, Soufiane Bidaoui.

Il suo ex Spezia lotta per la Serie A.

“È una squadra forte. Per ogni ruolo c’erano due calciatori forti. E poi c’è il mister che è molto bravo”..

Italiano sembra destinato al Genoa.

“Lo merita. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto, merita la Serie A”.

Quanto le dispiace non giocare la finale?

“È il destino. Non sto rosicando, perché non hanno voluto rinnovare. Non mi avrebbero rinnovato il contratto prescindere”.

Chi vincerà? Spezia o Frosinone?

“Lo Spezia può farcela. Una partita di playoff però è particolare, speciale”.

E lei invece?

“Mi alleno tutti i giorni, sono in Belgio con la famiglia. Mi piacerebbe rimanere in Italia. Vedremo cosa verrà fuori in questi giorni. Vogliamo un obiettivo prestigioso”.

La sorpresa della B?

“Ricci. Ma fatto un bel campionato anche Nzola, così come Marchizza che si è ben comportato”.