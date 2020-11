...con Stefano Capozucca

“Atalanta e Inter sono reduci da due sconfitte in Champions. Quella della Dea più rumorosa perché il Liverpool ha dimostrato di essere nettamente superiore. L’Inter invece ha buttato via la partita dopo aver rimontato, ora il passaggio del turno diventa complicato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Cagliari e Genoa, Stefano Capozucca.

Atalanta e Inter si sfideranno in campionato.

“Arrivano da due delusioni in Champions. Ma in campionato ci si aspetta tanto da entrambe. L’Inter è partita con i favori del pronostico, l’Atalanta vuole confermare il quarto posto”.

Quest’anno l’Atalanta dà l’impressione di essere un po’ più vulnerabile...

“Gasperini è un allenatore esigente, tra i migliori in Europa. Saprà lui come rimediare. La forza del suo gioco sono gli esterni e in quelle posizioni l’Atalanta sta facendo fatica. Confido nella sua bravura e sono certo che rimetterà le cose a posto”.

Conte e l’Inter: ci sono voci su un possibile addio.

“Situazioni dettate dalla delusione del momento. È un ottimo allenatore non ci sono le condizioni per un allontanamento” .

Va a corrente alternata la Fiorentina...

“Dalla Fiorentina mi aspetto tanto. Ha un organico importante, ma è disturbata dalle voci continue su Iachini. Non vedo un ambiente sereno, questa mancanza di serenità porta a pochi risultati”.

A Crotone potrebbe traballare Stroppa.

“Il Crotone gioca bene ma la differenza tra la A e la B è notevole. Avrà un campionato di difficoltà, in genere due su tre neopromosse sono destinate a ritornare giù”.

Si aspetta cambi di panchina questo fine settimana?

“Mi auguro sempre di no. Dove si mormora di più è Firenze. Commisso ha ambizioni, se queste vengono meno potrebbe essere un po’ deluso ma confido nel buon senso di Daniele Pradé e nella sua capacità di mediazione affinché riesca a tranquillizzare l’ambiente e anche la posizione dell’allenatore”.

A Torino Giampaolo delude.

“Quando lo prendi lo devi aspettare. Bisogna costruirgli una squadra a sua immagine e somiglianza. Il tempo però è poco. La vittoria contro il Genoa lo fa respirare”?

Il giocatore rivelazione?

“Direi la continua crescita di Locatelli. È diventato un calciatore straordinario, uno dei centrocampisti più forti del campionato”.

Serie B: il Frosinone riparte da Guido Angelozzi.

“È un grande acquisto per il Frosinone. Una persona seria, un professionista che ha grandi meriti nella promozione dello Spezia. Non so perché non abbia continuato, ora ha sposato un nuovo progetto e con Stirpe di cui ho grande stima:farà grande cose”.

E lei, direttore?

“Aspetto la chiamata...”.