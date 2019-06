...con Stellone

A tu per tu ...con Bergodi 03.06 - “Sono contento, abbiamo fatto un miracolo calcistico. Negli ultimi anni la squadra si era sempre salvata con lo spareggio, la situazione sembrava disperata. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, così la squadra è cresciuta ed è stato fatto un grande lavoro”. Sorride a TuttoMercatoWeb... 03.06 - “Sono contento, abbiamo fatto un miracolo calcistico. Negli ultimi anni la squadra si era sempre salvata con lo spareggio, la situazione sembrava disperata. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, così la squadra è cresciuta ed è stato fatto un grande lavoro”. Sorride a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Lo Monaco 02.06 - “Il risultato dell’andata cambia sostanzialmente poco e a Trapani ci si gioca tutto”. Così a TuttoMercatoWeb l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, in vista della partita di questa sera contro il Trapani valevole per la semifinale playoff di Serie C. Il Trapani... A tu per tu ...con Nani 01.06 - "Se consideriamo anche le due squadre che hanno disputato la finale di Europa League, c'è un vero e proprio dominio inglese. Tra l'altro la squadra più forte, il Manchester City, non si è neanche qualificata". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds del Watford, Gianluca Nani in vista della... A tu per tu ...con Martorelli 31.05 - "Sarri è un allenatore da Juventus. Nel momento in cui i bianconeri hanno scelto di non continuare con Allegri evidentemente hanno deciso di cambiare e andare alla ricerca del gioco. Sarri sarebbe l'ideale per cambiare tendenza". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo... A tu per tu ...con Foschi 30.05 - Dall'inferno al paradiso in poco tempo. Torna a risplendere il sole su Palermo, la squadra ritrova la Serie B dopo che in primo grado era arrivata la condanna alla retrocessione in C. Lui, Rino Foschi, deus ex machina del Palermo di cui quest'anno è stato praticamente tutto, presidente... A tu per tu ...con Andreazzoli 29.05 - La ferita in casa Empoli è ancora aperta. Serve qualche giorno per mettersi alle spalle una retrocessione amara maturata all'ultima di campionato e negli ultimi minuti, contro l'Inter. "Come faccio a metabolizzare una retrocessione così dopo due giorni? È impossibile. Sono dispiaciuto,... A tu per tu ...con Iachini 28.05 - È stato esonerato quando la classifica era benevola nei confronti dell'Empoli. Beppe Iachini aveva riportato in alto i toscani, poi la scelta della società di esonerarlo e richiamare Aureliano Andreazzoli, che ha continuato utilizzando il modulo del suo predecessore. "Sono molto dispiaciuto... A tu per tu ...con Canovi 27.05 - "Il nuovo allenatore della Juventus? Prima bisognerà capire quale filosofia di gioco vorranno adottare i bianconeri. Se la Juve andrà su Sarri non farà un grande mercato, se prendesse Pochettino potrebbe essere già un discorso diverso. L'ex allenatore del Napoli non pretenderebbe... A tu per tu ...con Maccarone 26.05 - Empoli, Genoa e Fiorentina. In Serie A ne rimarrà solo una. Chi? "In questi momenti le partite sono complicate, difficili, non comuni come le altre. Vince sicuramente chi riesce a tenere le pressioni da parte", dice a TuttoMercatoWeb il grande ex dell'Empoli, Massimo Maccarone. Di... A tu per tu ...con Marchetti 25.05 - "Cerchiamo di prepararci bene, sapendo che ci siamo complicati la vita nella partita di andata. Tutto diventa più difficile, però sicuramente cercheremo di fare il massimo che è nelle nostre possibilità". Cosi a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti,...