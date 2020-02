...con Tavano

“Mercato vivace, top Roma e Inter. Samp, potevi fare di più. Fuzato, De Maio ed El Kaddouri: i retroscena...”

© foto di Federico De Luca

“È stato un mercato vivace, qualche club ha fatto molto e altri hanno deciso di stravolgere poco”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Diego Tavano fotografa la sessione invernale da poco passata agli archivi.

Poteva essere il mercato di El Kaddouri...

“Sono convinto che Omar tornerà in Italia in estate. Oggi si sta giocando un altro campionato in Grecia, al Paok. È un calciatore importante, non era in uscita. Se fosse arrivata una mega offerta... non so. Il Paok non mi ha mai dato apertura. In estate sarà diverso: avrà un solo anno di contratto”.

De Maio?

“L’Udinese non lo voleva svendere. È rimasto in un club che crede in lui”.

Fuzato è rimasto alla Roma. C’era il Vitoria Setubal.

“Il ragazzo è arrivato in Nazionale maggiore, passando per quella olimpica, parliamo di un portiere di valore. Tocca alla Roma, noi il giocatore forte lo abbiamo portato... i giallorossi faranno di tutto per trovare un club così da consentirgli di trovare spazio. C’era stata un’offerta del Vitoria Setubal ma la Roma non è riuscita a rimpiazzarlo. C’è grande rammarico, insieme al club lo manderemo a giocare”.

La delusione del mercato?

“Non è un flop, ma si è mossa un po’ di meno la Sampdoria”.

Chi si è mosso meglio?

“Direi la Roma. Bene anche l’Inter con Eriksen, un bel colpo”.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gaucci.

“Faccio le mie condoglianze a Riccardo e Alessandro, Gaucci è stato il mio presidente dello Scudetto Primavera del Perugia di Gattuso, Storari e tanti altri calciatori valorizzati negli anni . Gli sono legato”.