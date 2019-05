...con Tedesco

A tu per tu ...con De Biasi 04.05 - “Visto il calendario l’Inter ha la possibilità di chiudere al terzo posto, ma non mi sembra un discorso chiuso del tutto... anche se salvo incidenti di percorso è assicurato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore - tra le altre -della Nazionale Albanese, Gianni De Biasi. Chi... 04.05 - “Visto il calendario l’Inter ha la possibilità di chiudere al terzo posto, ma non mi sembra un discorso chiuso del tutto... anche se salvo incidenti di percorso è assicurato”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore - tra le altre -della Nazionale Albanese, Gianni De Biasi. Chi... A tu per tu ...con Tesser 03.05 - Primi della classe dall’inizio alla fine. E il risultato è una Serie B storica. Il Pordenone vede la serie cadetta per la prima volta nella storia. Un successo targato anche Attilio Tesser. “Siamo stati in testa per tutto il campionato, i ragazzi hanno meritato di vincere”, dice il... 03.05 - Primi della classe dall’inizio alla fine. E il risultato è una Serie B storica. Il Pordenone vede la serie cadetta per la prima volta nella storia. Un successo targato anche Attilio Tesser. “Siamo stati in testa per tutto il campionato, i ragazzi hanno meritato di vincere”, dice il... A tu per tu ...con Gautieri 02.05 - “Conte alla Roma? Si sta parlando di un allenatore importante, ma non va dimenticato il lavoro svolto da Ranieri. Quando prendi Conte non puoi accontentarti, attorno a lui va costruita una squadra che è già importante ma sicuramente deve lottare per vincere qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb... 02.05 - “Conte alla Roma? Si sta parlando di un allenatore importante, ma non va dimenticato il lavoro svolto da Ranieri. Quando prendi Conte non puoi accontentarti, attorno a lui va costruita una squadra che è già importante ma sicuramente deve lottare per vincere qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Caliendo 01.05 - “Gattuso meriterebbe la conferma anche per il prossimo anno perché ha preso un Milan allo sfascio. Partirebbe da zero e potrebbe dimostrare tutte le sue capacità. E poi la squadra combatte ancora per le coppe...”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Caliendo. Leonardo... 01.05 - “Gattuso meriterebbe la conferma anche per il prossimo anno perché ha preso un Milan allo sfascio. Partirebbe da zero e potrebbe dimostrare tutte le sue capacità. E poi la squadra combatte ancora per le coppe...”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Caliendo. Leonardo... A tu per tu ...con Di Donato 30.04 - Un sogno realizzato. Partito in sordina, Daniele Di Donato ha conquistato la promozione in Serie C con il suo Arzignano. “Un lavoro iniziato il 23 luglio. Ci sono stati movimenti difficili, come a dicembre. Ma ho avuto la fortuna di avere un presidente e un direttore che si sono... 30.04 - Un sogno realizzato. Partito in sordina, Daniele Di Donato ha conquistato la promozione in Serie C con il suo Arzignano. “Un lavoro iniziato il 23 luglio. Ci sono stati movimenti difficili, come a dicembre. Ma ho avuto la fortuna di avere un presidente e un direttore che si sono... A tu per tu ...con Caravello 29.04 - “In estate mi aspetto un mercato scoppiettante, ci sarà un bel movimento anche relativo agli allenatori e ai direttori sportivi. Mi aspetto tanti stravolgimenti. Sarà un mercato interessante”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello Da chi i colpi principali? “Se la Roma... 29.04 - “In estate mi aspetto un mercato scoppiettante, ci sarà un bel movimento anche relativo agli allenatori e ai direttori sportivi. Mi aspetto tanti stravolgimenti. Sarà un mercato interessante”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello Da chi i colpi principali? “Se la Roma... A tu per tu ...con Meluso 28.04 - Fabio Liverani in panchina, il ds Mauro Meluso dietro la scrivania. La brillante stagione del Lecce porta anche la firma del suo direttore sportivo. E questa sera al Via del Mare lo scontro con la prima della classe, il Brescia di Eugenio Corini. L’accoglienza? “Abbiamo dato al Brescia... 28.04 - Fabio Liverani in panchina, il ds Mauro Meluso dietro la scrivania. La brillante stagione del Lecce porta anche la firma del suo direttore sportivo. E questa sera al Via del Mare lo scontro con la prima della classe, il Brescia di Eugenio Corini. L’accoglienza? “Abbiamo dato al Brescia... A tu per tu ...con Di Campli 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... A tu per tu ...con Canovi 26.04 - “Ricordo Favini già da quando lavorava con Sandro Vitali al Como e tirarono fuori tantissimi calciatori che arrivarono in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi ricorda Mino Favini. Un ricordo particolare? “La sua qualità non era scoprire i talenti, ma educarli.... 26.04 - “Ricordo Favini già da quando lavorava con Sandro Vitali al Como e tirarono fuori tantissimi calciatori che arrivarono in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi ricorda Mino Favini. Un ricordo particolare? “La sua qualità non era scoprire i talenti, ma educarli.... A tu per tu ...con Struna 25.04 - “Agli Houston Dynamo è meglio di quanto mi aspettassi. La squadra va bene, i risultati sono positivi. Qui c’è grande organizzazione, mo piace moltissimo. Il gioco non e tattico come in Italia, ma divertente”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore degli Houston Dynamo, Aljaz Struna. Recentemente... 25.04 - “Agli Houston Dynamo è meglio di quanto mi aspettassi. La squadra va bene, i risultati sono positivi. Qui c’è grande organizzazione, mo piace moltissimo. Il gioco non e tattico come in Italia, ma divertente”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore degli Houston Dynamo, Aljaz Struna. Recentemente...