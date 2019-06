...con Tesser

A tu per tu ...con Novellino 23.06 - “Giampaolo è un’ottima scelta. Al di là che il Milan con Gattuso abbia fatto bene, Giampaolo è un allenatore che ha lavorato bene e la meritocrazia lo ha premiato”. Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino. “Quando uno bravo - continua Novellino - è solo questione di tempo”. La... 23.06 - “Giampaolo è un’ottima scelta. Al di là che il Milan con Gattuso abbia fatto bene, Giampaolo è un allenatore che ha lavorato bene e la meritocrazia lo ha premiato”. Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino. “Quando uno bravo - continua Novellino - è solo questione di tempo”. La... A tu per tu ...con Accardi 22.06 - “Da qui al 2 settembre vedo Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma protagonisti. Ho la sensazione che il mercato sarà più frizzante rispetto agli altri anni”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. L'Inter ha deciso di ripartire da Antonio Conte. "È uno dei... A tu per tu ...con Giaretta 21.06 - "Cska Sofia? Un'esperienza positiva, dal punto professionale l'estero completa la carriera di un direttore sportivo. Ci sono momenti in cui ti sentì pronto per un'esperienza fuori dall'Italia. Ora costruiamo la squadra per tornare a vincere...". Così a TuttoMercatoWeb il direttore... A tu per tu ...con Pillon 20.06 - "Il bilancio del lavoro fatto a Pescara direi che è positivo. Quest'anno siamo partiti per fare un campionato tranquillo e invece siamo arrivati ad un passo dalla Serie A...". Così a TuttoMercatoWeb Bepi Pillon commenta la sua esperienza al Pescara. Deluso dalla mancata conferma,... A tu per tu ...con Joao Santos 19.06 - "Sarri a Napoli e al Chelsea ha fatto vedere che è un allenatore di primo livello. In una squadra come la Juve che è organizzata da anni può soltanto migliorare e continuare a vincere". Così a TuttoMercatoWeb Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea fedelissimo di Sarri,... A tu per tu ...con Vrenna 18.06 - "Nascerà una squadra competitiva, cercando di ottenere la salvezza il prima possibile". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Salvezza? Sembra pretattica... "Non vogliamo commettere gli errori dell'anno scorso. Dobbiamo rimanere con i piedi... A tu per tu ...con Lucchesi 17.06 - Fabrizio Lucchesi riparte da Palermo. Una nuova sfida per il direttore generale rosanero, chiamato a riequilibrare la situazione finanziaria del club con la nuova proprietà targata Arkus Network. "Stiamo lavorando per sistemare la situazione. Ci stiamo applicando tutti, per mettere... A tu per tu ...con Mangia 16.06 - "Sarri ha dimostrato di essere un allenatore importante, in Italia ha fatto bene così come in Inghilterra. Con lui alla Juventus cambierebbe qualcosa a livello di filosofia di gioco". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Craiova Devis Mangia. Si aspetta una Juve ancora protagonista... A tu per tu ...con Stramaccioni 15.06 - Andrea Stramaccioni riparte dall'Iran. Comincia una nuova avventura all'Esteghlal, ambizioni e voglia di fare. "Ho ricevuto il loro interesse fin da inizio di aprile, inizialmente era una curva professionale che non ero sicuro di intraprendere, poi giorno dopo giorno grazie anche... A tu per tu ...con Galli 14.06 - "Una volta finite le panchine comincerà il turbillon di mercato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato, Beppe Galli. Sarri vicino alla Juve... "Non pensavo che andasse alla Juventus, pensavo restasse al Chelsea. È un allenatore importante che sa far giocare bene le squadre". È...