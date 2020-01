...con Tesser

A tu per tu ...con Leto 15.01 - Un’esperienza formativa in Iran al fianco di Andrea Stramaccioni, voglia ed entusiasmo di continuare un percorso da allenatore. Ancora con Strama, per continuare a crescere ed imparare. Sebastian Leto, in attesa di una nuova avventura, fa le carte al campionato di Serie A. Con un... 15.01 - Un’esperienza formativa in Iran al fianco di Andrea Stramaccioni, voglia ed entusiasmo di continuare un percorso da allenatore. Ancora con Strama, per continuare a crescere ed imparare. Sebastian Leto, in attesa di una nuova avventura, fa le carte al campionato di Serie A. Con un... A tu per tu ...con Canovi 14.01 - “Zaniolo è una perdita importante seppure momentanea per la Roma, ma è in buone mani: Mariani è uno dei migliori al mondo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. Petrachi ha annunciato un colpo a centrocampo. "Mi sembra che il centrocampo sia il reparto... A tu per tu ...con Meluso 13.01 - "Prima della sosta non eravamo brillanti, ma contro l'Udinese abbiamo ripreso a fare ciò che sappiamo fare". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso. La sconfitta della scorsa settimana brucia... "Purtroppo non siamo stati costanti per novanta minuti,... A tu per tu ...con Benatia 12.01 - "Sono legato ad entrambe le squadre, non posso dire per chi tifo. La Juve sta facendo il suo, la Roma una buona stagione. Spero sia una bella partita e che vinca il migliore. Guarderò la partita con tensione, ho tanti amici in campo e bellissimi ricordi di tutte e due le squadre".... A tu per tu ...con Durante 11.01 - "Vidal è un guerriero, ha legato molto con Conte. L'Inter ha sposato un allenatore che sta facendo bene e deve cercare di accontentarlo. Anche se il cileno non è che sia tanto diverso da Nainggolan. Per il risultato però si fa qualsiasi cosa...". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Antonelli 10.01 - "Ibra? Alla lunga il Milan avrà ragione ad aver fatto questa operazione". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Stefano Antonelli. Era ciò che serviva? "Bisognava riconquistare la piazza, obiettivo centrato. E sul campo Ibra risponderà presente: farà non meno di dieci... A tu per tu ...con Marino 09.01 - "Ibrahimovic in mezz'ora ha dimostrato di essere una guida, un riferimento per i più giovani. Può fare bene. È un campione, nonostante l'età. E sarà importante per il Milan". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore - tra le altre - di Udinese e Spezia, Pasquale Marino. Oltre Ibra... A tu per tu ...con Lores Varela 08.01 - Un anno e mezzo di successi. Importante per realizzare il sogno suo e della sua famiglia e per maturare un'esperienza che lo ha consacrato a calciatore con un curriculum fatto di vittorie e una crescita professionale utile per il futuro. Ignacio Lores Varela al Penarol ha vinto e... A tu per tu ...con Accardi 07.01 - "Ibra? Una grande mossa pubblicitaria". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi a proposito del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Beh, è anche un rinforzo importante... "Sportivamente è l'opposto rispetto a ciò che il Milan aveva progettato. I rossoneri... A tu per tu ...con Lucescu 06.01 - "Sono convinto che Ibra aiuterà tanto il Milan a cui serviva un pezzo forte nello spogliatoio. Porterà la sua voglia di vincere". Così a TuttoMercatoWeb Mircea Lucescu. All'Inter Conte aspetta rinforzi. "Gli allenatori che vogliono vincere fanno spendere tanto alle società. Bisogna...