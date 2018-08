A tu per tu ...con T.Rodriguez 14.08 - Thomas Rodriguez e la nuova avventura. All’Union Calera, in prestito dal Genoa. Un’avventura iniziata nel migliore dei modi. Prima partita, prima presenza. “Ero da due giorni.... Non pensavo di giocare”, dice il giovane centrocampista a TuttoMercatoWeb. “Ho fatto venti minuti a pochi... 14.08 - Thomas Rodriguez e la nuova avventura. All’Union Calera, in prestito dal Genoa. Un’avventura iniziata nel migliore dei modi. Prima partita, prima presenza. “Ero da due giorni.... Non pensavo di giocare”, dice il giovane centrocampista a TuttoMercatoWeb. “Ho fatto venti minuti a pochi... A tu per tu ...con Marchetti 13.08 - “In settimana c’era stato un grande lavoro tattico da parte del mister”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Cittadella fucina di talenti. Kouame al Genoa. Una grande occasione... “Da Kouame mi aspetto che faccia in serie A quanto fatto in B. Spero... 13.08 - “In settimana c’era stato un grande lavoro tattico da parte del mister”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Cittadella fucina di talenti. Kouame al Genoa. Una grande occasione... “Da Kouame mi aspetto che faccia in serie A quanto fatto in B. Spero... A tu per tu ...con Trinchera 12.08 - “Sta nascendo una squadra giovane, abbiamo mantenuto il gruppo storico e sono arrivati calciatori che possono darci una mano”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Mercato: che farete? “Gli ultimi giorni saranno di novità. Giorno per giorno... 12.08 - “Sta nascendo una squadra giovane, abbiamo mantenuto il gruppo storico e sono arrivati calciatori che possono darci una mano”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Mercato: che farete? “Gli ultimi giorni saranno di novità. Giorno per giorno... A tu per tu ...con Di Campli 11.08 - “Favilli? Il Genoa è la squadra giusta per completare la sua crescita. Siamo di fronte ad un grande prospetto, da lui mi aspetto tante cose positive”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del nuovo attaccante del Genoa, Andrea Favilli. Favilli talento di spessore. E Perinetti di attaccanti... 11.08 - “Favilli? Il Genoa è la squadra giusta per completare la sua crescita. Siamo di fronte ad un grande prospetto, da lui mi aspetto tante cose positive”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del nuovo attaccante del Genoa, Andrea Favilli. Favilli talento di spessore. E Perinetti di attaccanti... A tu per tu ...con Terlizzi 10.08 - “Bonucci di nuovo alla Juve? A livello di immagine la società bianconera non ha guadagnato molto... non avrei mai riportato Bonucci. E poi con Caldara ho giocato, è un giovane molto promettente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Palermo e Sampdoria, Christian... 10.08 - “Bonucci di nuovo alla Juve? A livello di immagine la società bianconera non ha guadagnato molto... non avrei mai riportato Bonucci. E poi con Caldara ho giocato, è un giovane molto promettente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Palermo e Sampdoria, Christian... A tu per tu ...con Caravello 09.08 - “È stato fin qui un mercato bello, interessante. È arrivato un top player come Ronaldo, potrebbe arrivarne un altro come Modric. Ma tutto ciò va a cozzare con varie situazioni come la Serie B oppure la vicenda Chievo. Sicuramente non abbiamo una federazione forte... “. Così a TuttoMercatoWeb... 09.08 - “È stato fin qui un mercato bello, interessante. È arrivato un top player come Ronaldo, potrebbe arrivarne un altro come Modric. Ma tutto ciò va a cozzare con varie situazioni come la Serie B oppure la vicenda Chievo. Sicuramente non abbiamo una federazione forte... “. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ..con Capozucca 08.08 - “Il Frosinone si sta muovendo in linea con i suoi mezzi e le sue risorse, con molta attenzione in un mercato difficile. Grazie agli sforzi del Presidente, con sofferenza è stata conquistata la Serie A e c’è la volontà di mantenere la categoria”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Capozucca... 08.08 - “Il Frosinone si sta muovendo in linea con i suoi mezzi e le sue risorse, con molta attenzione in un mercato difficile. Grazie agli sforzi del Presidente, con sofferenza è stata conquistata la Serie A e c’è la volontà di mantenere la categoria”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Capozucca... A tu per tu ...con Accardi 07.08 - “Modric-Inter? Non è chiusa, ma bisogna pensare che il Real Madrid dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, forse, non cede facilmente un altro giocatore importante. Comunque credo sia un affare possibile”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi analizza il rush... 07.08 - “Modric-Inter? Non è chiusa, ma bisogna pensare che il Real Madrid dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, forse, non cede facilmente un altro giocatore importante. Comunque credo sia un affare possibile”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi analizza il rush... A tu per tu ...con Perinetti 06.08 - “Con gli ultimi arrivi, di Rolon e Lisandro Lopez abbiamo completato l’organico. Quest’anno il presidente Preziosi ha fatto sforzi importanti, decisivi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. Arriva anche Favilli... “È un giocatore con caratteristiche... 06.08 - “Con gli ultimi arrivi, di Rolon e Lisandro Lopez abbiamo completato l’organico. Quest’anno il presidente Preziosi ha fatto sforzi importanti, decisivi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. Arriva anche Favilli... “È un giocatore con caratteristiche... A tu per tu ...con Fabiani 05.08 - “Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Manca qualcosa a centrocampo e in difesa. Ci lavoriamo...”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Oggi una delle prime uscite. In Coppa Italia. “Sono partite pericolose. Se le sottovaluti rischi... 05.08 - “Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Manca qualcosa a centrocampo e in difesa. Ci lavoriamo...”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Oggi una delle prime uscite. In Coppa Italia. “Sono partite pericolose. Se le sottovaluti rischi...