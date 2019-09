...con Ursino

A tu per tu ...con Nocerino 26.09 - Grande protagonista al Milan, arrivato dal Palermo si è subito messo in luce a suon di gol e prestazioni importanti. “Con il Milan è stato amore a prima vista e se ancora oggi quando vado nella sede rossonera con i dipendenti ci salutiamo con grande affetto è perché ho lasciato un... 26.09 - Grande protagonista al Milan, arrivato dal Palermo si è subito messo in luce a suon di gol e prestazioni importanti. “Con il Milan è stato amore a prima vista e se ancora oggi quando vado nella sede rossonera con i dipendenti ci salutiamo con grande affetto è perché ho lasciato un... A tu per tu ...con De Biasi 25.09 - “L’Inter dovrà confermare quanto di buono fatto nel derby, quella di stasera contro la Lazio, per i nerazzurri, è una partita importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi. L’Inter, al momento, sembra inarrestabile... “Si. Ma come detto la partita di stasera è importante.... A tu per tu ...con Moggi 24.09 - "Il derby di Milano è stato un incontro senza storia. Il Milan ha fatto da sparring partner, è costruito male, basta vedere il centrocampo rossonero e quello dell'Inter. Se ad un centrocampo che non fa due passaggi aggiungi Rebic in attacco il dado è tratto". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Novellino 23.09 - "Ieri primi segnali di ripresa dalla Samp? Normale, siamo all'inizio. C'è stato un cambio tattico e qualcosa viene a mancare. Eusebio è un allenatore che da tanto, la squadra dovrebbe dare di più". Così a TuttoMercatoWeb Walter Novellino sulla squadra blucerchiata. Le voci sul... A tu per tu ...con Fabiani 22.09 - "Abbiamo ringiovanito la rosa, siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Stiamo facendo un bel lavoro, i veri valori della B devono venire fuori". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Che mercato è stato per la Salernitana? "Abbiamo... A tu per tu ...con Perinetti 21.09 - "Milan-Inter? È un derby, arriva troppo presto perché entrambe le squadre sono nuove e con due grandi allenatori che portano una filosofia di calcio completamente diversa e che hanno bisogno di tempo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. L'Inter... A tu per tu ...con Zenga 20.09 - Inter sottotono in Champions League, ma l'obiettivo per i nerazzurri è guardare avanti. "Come ha detto Antonio la prestazione non è stata quella che si aspettavano tutti. Ma non è una prestazione negativa che può condizionare quanto di buono è stato fatto fin adesso", dice a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Zamfir 19.09 - "Il Cluj è una squadra di livello, Petrescu è un grande allenatore che ha fatto bene dappertutto. La Lazio deve stare attenta, sono sicuro che Petrescu avrà preparato bene la partita". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo del Cluj con un'esperienza anche in Italia al Bari,... A tu per tu ...con Situm 18.09 - "Quest'anno in Champions League vorremmo fare qualcosa in più ". Così a TuttoMercatoWeb l'attaccante della Dinamo Zagabria, Mario Situm, in vista della partita contro l'Atalanta. Stasera sfidate l'Atalanta. "L'Atalanta è fortissima, gioca un bel calcio. Ma ci siamo preparati per... A tu per tu ...con Salerno 17.09 - "È stata una bella rimonta, la squadra ha dimostrato carattere e voglia di fare. L'Arsenal è una grande compagine, Aubemeyang è un simbolo del livello dei Gunners. Il pareggio per noi è stato un bel risultato". Così a TuttoMercatoWeb il collaboratore del Watford, Nicola Salerno. Champions...