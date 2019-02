...con Valoti

A tu per tu ...con Antonini 31.01 - “Piatek si è presentato alla grande, ha fatto un’ottima impressione. Fare due gol in una partita così importante è davvero positivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore del Milan, oggi procuratore, Luca Antonini. Paquetà e Piatek. Alla faccia del fair play finanziario... “Il... 31.01 - “Piatek si è presentato alla grande, ha fatto un’ottima impressione. Fare due gol in una partita così importante è davvero positivo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore del Milan, oggi procuratore, Luca Antonini. Paquetà e Piatek. Alla faccia del fair play finanziario... “Il... A tu per tu ...con Martorelli 30.01 - “Il Milan era nelle condizioni di dover intervenire in tutti i modi in questo mercato. Con il recupero di Caldara e Biglia Gattuso ritrova due elementi importanti. Paquetà e Piatek consentono al Milan di avere due calciatori di livello”. Così a TuttoMercatoWeb l'agente Giocondo Martorelli.

Mercato:...

A tu per tu ...con Catellani

29.01 - "Il mercato all'Hotel Da Vinci? Una scelta obbligata perché con il Melià avevamo un contratto per la metà di gennaio, ma con lo stravolgimento delle date abbiamo dovuto optare per un'altra soluzione visto che la struttura aveva la data prenotata. L'Hotel Da Vinci anni fa aveva già... A tu per tu ...con Battistini

28.01 - "Pensavo che la finestra di mercato fosse più piatta, poi qualcosa è venuto fuori. Vedi il Milan con il mal di pancia di Higuain e l'arrivo di Piatek. A parte i rossoneri, comunque, è stato il classico mercato di gennaio". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Graziano Battistini.

Ultima...

A tu per tu ...con Lerda

27.01 - "Piatek al Milan? Lo vedo bene, Higuain è bravo ma per esperienza dico che trattenere un calciatore senza le giuste motivazioni può essere controproducente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Torino e Vicenza - Franco Lerda.

Il polacco è il rinforzo giusto... A tu per tu ...con Accardi

26.01 - "Stranamente questo mercato di gennaio è più vivo rispetto agli altri anni, è una bella novità. Ci sono stati colpi milionari". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Beppe Accardi fotografa la sessione di calciomercato in corso.

Piatek al posto di Higuain per il Milan. Le piace?
"Si....

A tu per tu ...con Coronado

25.01 - Esperienza a Dubai tutta da vivere, senza dimenticare l'Italia. Igor Coronado si gode la nuova avventura araba allo Sharjah. "Sto bene, ho fatto questa scelta per la mia famiglia e la sto vivendo come un'esperienza nuova", dice l'ex trequartista di Trapani e Palermo a TuttoMercatoWeb.

Il...

A tu per tu ...con Abbiati

24.01 - Gonzalo Higuain saluta il Milan. Lo aspetta il Chelsea. E i rossoneri si cautelano con Piatek, che arriva dal Genoa con un bagaglio carico di ambizioni e aspettative. "Le aspettative attorno a Higuain erano altre, il Milan aveva fatto un grosso sforzo", dice a TuttoMercatoWeb l'ex... A tu per tu ...con Budan

23.01 - "Higuain ha qualche anno in più rispetto all'esperienza con Sarri a Napoli, ma con il tecnico toscano è diventato un uomo mercato da cento milioni. Al Chelsea ritroverà il feeling con il suo ex allenatore". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Parma e Palermo,...

A tu per tu ...con Angella

22.01 - Un gol che sa di ciliegina sulla torta ad un momento positivo dopo qualche problema. Gabriele Angella ha timbrato il cartellino regalando la vittoria allo Charleroi. "Ho fatto il gol vittoria. È ancora più bello dopo un anno tribolato a Udine. Allo Charleroi mi si è aperto un mondo,...