...con Vrenna

“Crotone, avanti con fiducia. A Palermo scontro diretto. Bello ritrovare Mazzotta, ci ha dato tanto. Felice per Diaby protagonista al PSG. E il caos ripescaggi...”

“Il nostro inizio? Conoscevamo le difficoltà del campionato di B. A diciannove squadre è tosta. Poi le outsider sono tante. Dalla nostra parte abbiamo un organico che ci fa ben sperare per il prosieguo del torneo”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna traccia un bilancio sul cammino della squadra calabrese.

Come avete vissuto il caos ripescaggi?

“Con amarezza. Non per il format o per le squadre che dovevano militare o no in Serie B. Più che altro per il modus operandi. Non è stata inflitta la retrocessione al Chievo per un vizio di forma. Il Cesena viene retrocesso, l’Entella chiede il ripescaggio.... tanta confusione. È stato tutto molto deludente. Sia in A che in B”.

Campionato: domenica affrontate il Palermo.

“Affrontiamo un avversario tosto, l’anno scorso il Palermo non ha centrato la promozione per una finale molto dubbia. Ma noi vogliamo carburare bene”.

Obiettivo Serie A?

“Si, normale. Ma non bisogna mai dimenticare che non siamo l’ammazza campionato di turno. L’obiettivo è quello, ma dobbiamo stare con i piedi per terra”

Quello di domenica è uno scontro diretto.

“Si. Chiaro. Il Palermo proverà a risalire direttamente, sarà uno scontro diretto. Ma ci sono anche squadre come il Cittadella che rappresentano un ostacolo”.

Ritroverete Mazzotta da avversario.

“Nel percorso di ex ne incontriamo tanti. Ha dato tanto al Crotone, è stato importante”.

Che effetto le fa vedere Diaby protagonista al PSG?

“Lo sento ogni tanto e gli faccio l’in bocca al lupo. É un ragazzo d’oro, si è comportato da professionista. Dispiace non averlo visto un po’ di più, proprio come Markovic. Ma il nostro campionato era diverso rispetto ad altre squadre che possono permettersi di valorizzare i giovani. Vedere a grandi livelli un giocatore in cui hai creduto fa piacere”.

State già lavorando per gennaio?

“La squadra è questa. Poi faremo un punto con il direttore sportivo e il mister. Vedremo cosa ci sarà da fare a gennaio, intanto dobbiamo chiudere questo girone d’andata nel migliore dei modi. Sperando di non dover fare grandi operazioni”.