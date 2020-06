...Oscar Damiani

“Tenuto conto che non c’è l’atmosfera degli stadi pieni la ripresa non è stata neanche male. Meglio di quanto pensassi”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Chi ha dato grandi segnali è l’Atalanta.“L’Atalanta è in ottime condizioni. I calciatori sono preparati bene, il club è serio. L’ambiente è importante, dalla proprietà ai dirigenti, passando per Gasperini, fino ai giocatori che si allenano meglio degli altri. E poi l’allenatore è bravo”.

Stasera c’è Parma-Inter. Che aria tira per Karamoh?

“Le più belle partite le ha fatte con la sua ex squadra. Mi auguro che giochi. Ha tutto per dimostrare il valore. Il lavoro paga e non è una frase fatta”.

Agoumé e il rinnovo con l’Inter: a che punto siete?

“Ha fatto un’altra apparizione e questo è importante. Il rinnovo non sarà un problema”

Gravillon?

“Con il nuovo allenatore all’Ascoli speriamo faccia bene. Potrebbe andare in Francia ma non è detto, anche in Italia ci sono squadre che lo stanno monitorando”.

Arthur alla Juve e Pjanic al Barça, chi ci guadagna?

“Il campo dirà chi ha fatto la miglior scelta. Se sono tutti contenti va bene così. In generale comunque non mi aspetto grandi trasferimenti ma qualche scambio”.

Chi si aspetta protagonista nella prossima sessione di mercato?

“Spero nel Milan”.

A proposito di Milan, un grande ex come Ariedo Braida ha voglia di rientrare.

“Ariedo merita di tornare nel calcio italiano. È stato il miglior direttore sportivo degli ultimi trent’anni. Mi auguro che torni in pista, è una persona seria”.