1 agosto 2002, nasce la nuova Fiorentina. La scalata riparte dalla C2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 1 agosto 2002 viene firmato l'atto costitutivo della nuova Fiorentina, che sarebbe diventata poi di proprietà dei Della Valle. L'assessore allo sport dell'epoca Eugenio Giani si adoperò insieme al sindaco Domenici per gettare le basi per la nascita di un nuovo club, dopo che la Fiorentina di Cecchi Gori non era stata iscritta al campionato di B a causa delle gravi inadempienze economiche che l'avrebbero poi portata al fallimento. I viola furono poi ammessi a partecipare al campionato di C2 e la squadra fu affidata al tecnico Vierchowod (con Giovanni Galli ds). Le prime partite della stagione però non furono in linea con le aspettative e allora per non correre il rischio di perdere una stagione, la società decise di cambiare tecnico affidandosi ad Alberto Cavasin che portò poi la squadra alla promozione.