Il 1° dicembre 1996 il Milan gioca al Galleana di Piacenza una partita delicata per la panchina di Oscar Washington Tabarez. I rossoneri, chiuso il ciclo Capello, faticano e dopo dieci giornate si ritrovano sesti, con tre sconfitte al passivo. Contro il Piacenza le cose si mettono subito male e gli emiliani vanno all'intervallo sul 2-0 con le reti di Valoti e Di Francesco. Il Milan trova la forza di reagire e si riporta in parità con una doppietta di Christophe Dugarry ma al 69' Pasquale Luiso si inventa una spettacolare rovesciata che supera Sebastiano Rossi. È l'epilogo amaro per il "Maestro", che decide di rassegnare le dimissioni. Ironia del destino il colpo decisivo lo darà un giocatore (Luiso) che a fine gara ammetterà di essere stato sin da bambino un tifoso sfegatato del Milan. Un fatto storico per l'era Berlusconi, che fino ad allora aveva visto un solo avvicendamento in panchina a campionato in corso, nel lontano 1987 quando Fabio Capello prese il posto di Nils Liedholm. Al suo posto ci sarà il clamoroso ritorno di Arrigo Sacchi, ma neanche al tecnico di Fusignano andrà bene.