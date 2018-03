1 dicembre 2009, Messi vince per la prima volta il Pallone d'Oro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1° dicembre 2009, a 22 anni, Lionel Messi viene eletto per la prima volta "Pallone d'Oro" con 240 punti in più rispetto al secondo classificato, Cristiano Ronaldo. Fu il distacco più grande della storia del riconoscimento. Messi inoltre è stato il primo argentino ad aver l'onore di alzare il premio dal 1996, anno in cui il trofeo è stato esteso anche ai non europei. Un anno ricco di soddisfazioni per il fuoriclasse, in grado di vincere tutto con il club: Liga, Coppa del Re, Champions League, Supercoppa Europea, Supercoppa spagnola e Mondiale per Club. Già in precedenza Messi era stato vicino al premio: terzo posto nel 2007, secondo nel 2008. Il successo del 2009 sarà il primo di una serie di quattro palloni d'oro consecutivi.