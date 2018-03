1 febbraio 2001, Sacchi si dimette da allenatore del Parma: troppo stress

© foto di Federico De Luca

Il primo febbraio 2001 Arrigo Sacchi si dimette da allenatore del Parma. Il tecnico di Fusignano aveva deciso di rassegnare le dimissioni per l'eccessivo stress provocatogli dal ritorno in panchina. Sacchi aveva accettato l'incarico di allenatore del Parma ventidue giorni prima, per prendere il posto di Alberto Malesani, esonerato dopo la sconfitta casalinga contro la Reggina (0-2). In tre partite non aveva mai perso: due pareggi, contro Inter e Lecce, e una vittoria, contro il Verona. Ciò nonostante, Sacchi non riusciva più a reggere le pressioni delle partite che si avvicinavano. Già quando guidava l' Atletico Madrid nel '98-99 aveva sofferto degli stessi problemi ed era stato più volte sul punto di lasciare per poi essere esonerato a febbraio. Al suo posto il Parma decise di chiamare Renzo Ulivieri.