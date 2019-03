© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ un colpo di genio assoluto quello che mette in scena Diego Armando Maradona il 1 marzo 1987: al San Paolo si gioca Napoli-Sampdoria. Gli azzurri sono sotto di una rete, al trentesimo del primo tempo infatti i blucerchiati passano in vantaggio e dopo aver sfiorato il raddoppio si vedono invece raggiungere da una prodezza dell’argentino. Sul cross di Renica da sinistra la porta arriva davanti alla porta della Sampdoria, non più di 20 cm da terra: Maradona arriva in corsa e anziché colpire la palla con il suo magico sinistro, ormai quasi a contatto con il manto erboso decide in tuffo di colpire la palla di testa laddove chiunque altro avrebbe calciato di piede, merito del suo baricentro basso e della sua genialità.

Nel video le dichiarazioni di Vujandin Boskov e Fabio Cannavaro di allora e le azioni del campione argentino.