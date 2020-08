10 agosto 2010, il 18enne Neymar fa il suo esordio col Brasile e va subito in gol

Il 10 agosto 2010 un giovanissimo Neymar fa il suo esordio con la maglia della nazionale maggiore brasiliana. L'occasione è l'amichevole contro gli Stati Uniti a East Rutherford, nel New Jersey. È la prima uscita della Seleçao dopo il deludente Mondiale 2010 che è costato la panchina a Dunga e il nuovo ct Mano Menezes vuole subito provare volti nuovi in vista della Copa America in programma l'anno seguente. Decide così di chiamare il talento del Santos, all'epoca 18enne. Neymar ci mette meno di mezz'ora per bagnare il suo battesimo con un gol raccogliendo di testa un cross di André Santos. Per la cronaca l'incontro terminerà 2-0, con il raddoppio firmato Pato.