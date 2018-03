10 dicembre 2000, contro l'Udinese Totti segna con una magia al volo: è uno dei più bei gol della carriera

© foto di Filippo Gabutti

Il 10 dicembre 2000 in Roma-Udinese, Franceso Totti compie un’altra delle sue magie. Sul risultato di 1-0 in favore dei giallorossi, il capitano sfruttò un cross da destra di Cafu e dall’interno dell’area di rigore al volo di sinistro incrociò trovando una conclusione imprendibile che finì al sette, alle spalle del portiere Turci. E’ uno dei gol più belli di tutta la carriera di Totti. Quella partita per la cronaca finì 2-1 per i giallorossi e gli altri gol furono siglati da Batistuta e, per i friulani, da Muzzi. Era, quella, la stagione che avrebbe poi portato la Roma guidata da Fabio Capello alla conquista dello scudetto.