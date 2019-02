Il 10 febbraio 1986 è una data importante non solo per la storia del Milan ma sicuramente anche del calcio italiano e non solo: con l'acquisizione ufficiosa, la ratificazione ufficiale avverrà dieci giorni dopo, il 20 febbraio, Silvio Berlusconi diventa il nuovo proprietario dell'AC Milan. Il 24 marzo ne diventa anche il presidente. Parte un'epoca estremamente gloriosa per il Milan, che vincerà tantissimo a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Berlusconi è stato di gran lunga il presidente più vincente della storia rossonera: 8 volte campione d'Italia, 5 volte campione d'Europa e poi 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. Ha inoltre vinto 7 Supercoppe italiane, 5 europee nonché una Coppa Italia per un totale di 29 trofei ufficiali in 30 anni. Berlusconi cambierà anche il modo di intendere il calcio in Italia: a partire dai grandi investimenti, decisamente nuovi per l'epoca, fino a un'idea di calcio sempre più spettacolare e mediatico.