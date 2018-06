10 giugno 1934, l'Italia conquista la sua prima Coppa del Mondo della storia

© foto di Sara Bittarelli

Il 10 giugno 1934 l'Italia vince il suo primo Campionato del mondo della storia battendo in finale 2-1 la Cecoslovacchia dopo i tempi supplementari. Quel Mondiale fu giocato in Italia e la finale fu disputata a Roma. La formula prevedeva fin dall'inizio la fase ad eliminazione diretta e negli ottavi gli azzurri guidati da Pozzo in panchina furono sorteggiati contro gli Stati Uniti (battuti 7-1); nei quarti contro la Spagna del celebre portiere Zamora il match fu molto più duro: a Firenze finì 1-1 anche dopo i supplementari e la gara fu ripetuta il giorno successivo con la vittoria degli azzurri 1-0 con rete di Meazza. In semifinale l'Italia battè l'Austria ancora 1-0, stavolta con rete di Guaita.

La Cecoslovacchia veniva data come la favorita per il titolo e in effetti in finale contro un'Italia che non riusciva a liberarsi delle pressioni trovò il vantaggio con un tiro di Puc. A quel punto gli azzurri - che potevano fare affidamento su Meazza, Schiavio, Guaita e Orsi - aumentarono la pressione e proprio con Orsi trovarono il pari a nove minuti dal termine. Si passò ai supplementari e qui al 95' Schiavio con un diagonale di destro firmò il gol che regalò la coppa all'Italia (in tribuna era presente anche Benito Mussolini)