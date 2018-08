10 luglio 1994, Stoichkov elimina la Germania. E la Bulgaria punta l'Italia

Il 10 luglio 1994 a New York va in scena il quarto di finale dei Mondiali fra Bulgaria e Germania. Incontro che ci interessa da vicino poiché la vincitrice avrebbe affrontato l'Italia, che il giorno prima aveva strappato il pass per le semifinali con un sofferto 2-1 alla Spagna. Tutti i pronostici pendono in favore dei tedeschi, campioni del mondo in carica e opposti a una outsider il cui ingresso tra le prime 8 sembrava già un incredibile successo. Eppure quella Bulgaria era nel periodo storico più florido in assoluto, con giocatori che si stanno imponendo in Europa come Emil Kostadinov, Yordan Letchkov, Krassmir Balakov. Ma soprattutto un fuoriclasse assoluto come Hristo Stoichkov, già stella al Barcellona. Una squadra al top della condizione, della motivazione e dell'entusiasmo che supera a sorpresa una Germania troppo vecchia e stanca, ma che si era illusa col vantaggio di Lothar Matthäus. Nell'ultimo quarto d'ora i bulgari ribaltano la qualificazione con Stoichkov (76') e Lethkov (79') e approdano per la prima volta nella loro storia in semifinale.