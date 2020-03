10 marzo 1998, la più grande sfuriata del Trap in conferenza stampa

vedi letture

Il 10 marzo 1998 è ricordato per la sfuriata di Giovanni Trapattoni da allenatore del Bayern Monaco in conferenza stampa. Di fronte ad una platea di giornalisti quasi ammutoliti con un improbabile tedesco ma comunque efficace volle far capire alla squadra e in particolare ad alcuni suoi giocatori quanto poco fosse contento del loro atteggiamento soprattutto durante gli allenamenti. Quelle dichiarazioni arrivarono dopo tre ko consecutivi in campionato e a cavallo della doppia importantissima sfida di Champions contro i tedeschi del Borussia Dortmund, che passeranno poi il turno. Fu un Trap arrabbiato come poche volte si era visto e sentito. E' chiaro che i nomi dei suoi giocatori, Mehmet Scholl e Mario Basler ma soprattutto Strunz (preso di mira perchè sempre infortunato) hanno aiutato a rendere questa conferenza assolutamente irripetibile.