10 novembre 2001, Maradona dà l'addio al calcio alla Bombonera

Il 10 novembre 2001 Diego Armando Maradona ha dato ufficialmente l'addio al calcio giocato con una partita alla Bombonera di Buenos Aires, lo stadio del Boca Juniors dove Dieguito vinse il suo primo scudetto. In un'amichevole tra Argentina e Resto del Mondo, il Pibe de Oro, non propriamente in forma, è stato comunque capace di infiammare il numeroso pubblico presente. Alla partita hanno preso parte giocatori che avevano già chiuso la carriera come Stoichkov, Valderrama e Francescoli ma anche giocatori all'epoca ancora in attività come Veron e Zanetti. Nel secondo tempo Maradona riuscì a mettere a segno due rigori battendo Higuita che difendeva la porta del Resto del Mondo (l'Argentina vinse 6-3). E a fine gara mostrò la maglia del Boca che indossava sotto quella dell'Argentina. Un omaggio alla sua squadra, quella da dove ha spiccato il volo per diventare poi uno dei più grandi - se non il più grande in assoluto - tra i calciatori. Barcellona e soprattutto Napoli le squadre che lo hanno reso grande e che - in particolare quella partenopea - lui stesso ha contribuito a rendere vincenti. Due scudetti, una coppa italia, una Uefa e una Supercoppa italiana il bottino del Pibe de Oro in Italia.