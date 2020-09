10 settembre 2006, via alla Serie A senza la Juve, declassata in B

Il dieci settembre 2006 inizia il campionato di serie A, arrivato alla sua edizione numero 105. Stagione del tutto particolare perchè quel giorno prendeva il via un torneo senza la Juventus che - dopo la vicenda Calciopoli - era stata retrocessa in B insieme a Lecce e Treviso. Per la prima volta i bianconeri erano stati declassati nel campionato cadetto. E sempre per Calciopoli alcune squadre (Fiorentina e Reggina in particolare) partivano con una penalizzazione pesante. Alla fine lo scudetto fu conquistato dall'Inter, con un netto distacco sulla Roma. Terzo posto per la Lazio, quarto per il Milan. Sesta la Fiorentina che riuscì a mettere insieme 58 punti ma che partiva da meno quindici.