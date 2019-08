11 agosto 1999, per la prima volta due italiane ai preliminari di Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'11 agosto 1999 per la prima volta due squadre italiane sono impegnate ai preliminari di Champions League. È la prima edizione nella quale il massimo torneo continentale ha esteso la qualificazione fino alla quarta classificata dei migliori tre campionati (a scapito della Coppa delle Coppe, che viene soppressa) e l'Italia è prima nel ranking. Fiorentina e Parma si giocano così l'accesso alla fase a gironi, estesa a 32 squadre. I viola, guidati da Giovanni Trapattoni, superano al "Franchi" i polacchi del Widzew Lodz vincendo 3-1 e creandosi le condizioni per il passaggio del turno. Diverso il discorso degli emiliani, superati 2-0 ad "Ibrox" dai Rangers, un risultato che la squadra di Alberto Malesani non riuscirà a ribaltare due settimane più tardi.