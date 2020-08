11 agosto 2012, la Juve vince la Supercoppa Italiana battendo il Napoli

L'11 agosto 2012 Pechino ospita per la terza volta la Supercoppa Italiana. In campo Juventus-Napoli e si rivelerà una partita ricca di emozioni e di polemiche. A gioire dopo 120' saranno i bianconeri, che vinceranno per 4-2. Partenopei doppiamente in vantaggio con Cavani e Pandev ma Asamoah prima e Vidal su rigore poi portano la partita ai supplementari. L'autorete di Maggio e Vidal fanno gioire i bianconeri mentre gli azzurri, in polemica con l'arbitraggio decidono di disertare la premiazione.