11 dicembre 2006, Cesare Prandelli vince la "Panchina d'Oro"

L'undici dicembre 2006 Cesare Prandelli vince la Panchina d'Oro e a Marcello Lippi (insieme a tutti i suoi collaboratori ai Mondiali in Germania) viene assegnata quella speciale. Per Prandelli il riconoscimento arrivava dopo i brillanti risultati ottenuti con la Fiorentina, mentre da quando è stata istituita la Panchina d'Oro era la seconda volta che veniva conferito anche il premio della Panchina d'Oro speciale. In precedenza era andata nel 1997 a tre tecnici che si erano distinti all'estero: Albertino Bigon che aveva vinto il campionato in Svizzera col Sion, Fabio Capello trionfatore col Real Madrid e Giovanni Trapattoni vincitore col Bayern Monaco