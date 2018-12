L'11 dicembre 2013 è forse il giorno più nero del ciclo di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. I bianconeri giocano a Istanbul l'ultima partita della fase a gironi di Champions League contro il Galatasaray. Partita originariamente prevista per la sera prima ma rinviata a causa di un'insolita neve caduta sulla città turca. Basterebbe un pareggio per approdare agli ottavi di finale ma a cinque minuti dal triplice fischio arriva la clamorosa beffa: Drogba raccoglie un lancio lungo e di testa fa da sponda per l'inserimento di Sneijder: controllo al volo e diagonale di destro che baffe Buffon. La Juventus retrocede clamorosamente in Europa League e cosa ancor più dolorosa per mano di un ex idolo dell'Inter.