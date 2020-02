vedi letture

11 febbraio 1974, tragedia al Cairo: 48 morti per Zamalek-Dukla Praga

L'11 febbraio 1974 si consuma una tragedia al Cairo. Doveva essere una festa e invece si trasformò in una giornata funesta. Nella capitale egiziana era in programma l'amichevole fra lo Zamalek e il Dukla Praga, una delle squadre più prestigiose d'Europa all'epoca. La sede iniziale scelta fu lo stadio Nasser, in grado di ospitare 80mila spettatori. Si decise all'ultimo di virare sullo stadio Zamalek, due volte più piccolo. Una scelta che si rivelerà tragica: infatti il flusso dei tifosi per assistere all'incontro fu enorme, ben oltre la capienza dell'impianto, al punto da provocare il crollo di una tribuna. Moriranno 48 persone, 50 i feriti.