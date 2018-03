11 febbraio 2007, mezza Serie A a porte chiuse dopo la morte di Raciti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'11 febbraio 2007 torna la Serie A dopo una settimana di stop imposta dalla Federcalcio a seguito della tragica morte di Filippo Raciti negli scontri di Catania del 2 febbraio. Per motivi di ordine pubblico l'intera giornata di campionato viene giocata alle ore 15. Non solo: le partite in programma negli stadi non a norma vengono giocate a porte chiuse. Delle 10 partite del massimo campionato porte aperte a 5 partite, chiuse a 4 e una parzialmente aperta, ossia Milan-Livorno grazie all'installazione last minute di 28 tornelli.