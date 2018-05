11 maggio 2001, il Milan batte 6-0 l'Inter: clamorosa onta per i nerazzurri

L'11 maggio 2001 il Milan vince 6-0 il derby contro l'Inter (in trasferta). Sembrava dover essere un match con pochi significati vista la posizione di classifica tutt'altro che entusiasmante di entrambe le squadre e invece si trasformò in un successo storico per i rossoneri e in una clamorosa onta per i nerazzurri. Sulla panchina del Milan c'era Cesare Maldini che aveva sostituito Zaccheroni: la sua squadra partì fortissimo trovando in venti minuti due reti con Gianni Comandini. Nella ripresa il Milan fu ancor più scoppiettante: Giunti firmò il tre a zero con un tiro cross dalla lunga distanza, poi si scatenò Shevchenko prima con un colpo di testa e poi con una conclusione di piede. Il sei a zero finale fu messo a segno da Serginho al termine di un'azione personale. E' stato il risultato più pesante in un derby. Un ko incredibile per un'Inter che - guidata da Tardelli in panchina - aveva in campo giocatori del calibro di Blanc, Zanetti, Di Biagio, Seedorf, Vieri e Recoba.