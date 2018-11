11 novembre 2007, calcio in lutto per l'uccisione di Gabriele Sandri

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

L'undici novembre 2007 il mondo del calcio è scosso dalla morte di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso da un colpo di pistola fatto partire da un agente della Polstrada, Luigi Spaccarotella, dopo una rissa tra tifosi in un'area di servizio lungo l'A1. Tutto avvenne a Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Sandri stava andando insieme agli amici a seguire la Lazio impegnata a Milano contro l'Inter. Una lite tra i tifosi laziali e juventini fece pensare ad una rapina e l'agente Spaccarotella - dalla parte opposta della carreggiata - sparò un colpo che colpì, uccidendolo, il tifoso laziale che si trovava seduto sul sedile posteriore dell'auto su cui stava viaggiando. La partita tra inter e Lazio fu rinviata mentre tutte le altre gare iniziarono con dieci minuti di ritardo.

