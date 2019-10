© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'11 ottobre 1962 il Santos di Pelè vince la Coppa Intercontinentale battendo il Benfica. Fu una sfida dagli alti contenuti tecnici: da una parte O'Rei dall'altra Eusebio, la Perla Nera. Quel giorno si disputò la finale di ritorno dopo che all'andata il Santos si era imposto 3-2 in Brasile, con fatica. Dunque il Benfica provò a giocare una partita d'attacco ma in realtà il confronto durò poco perchè già dopo venticinque minuti il Santos era avanti due a zero grazie alla doppietta di Pelè, quella sera protagonista di una gara straordinaria. Nereo Rocco, quella sera assisteva alla partita dal vivo disse di Pelè: "E' il 'mostro' più terribile, per chi ha la disgrazia di averlo contro, che io abbia mai visto". Le altre reti furono segnate da Coutinho, ancora Pelè e Pepe, mentre per il Benfica segnarono Eusebio e Santana.