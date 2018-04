12 aprile 2000, Ronaldo si infortuna di nuovo al tendine rotuleo del ginocchio

Il 12 aprile del 2000 Ronaldo, il Fenomeno, si infortuna nuovamente al ginocchio nel giorno del suo rientro. Erano passati quasi sei mesi dall'operazione al tendine rotuleo destro e quel giorno di aprile il brasiliano fu mandato in campo nella ripresa, contro la Lazio, nella finale d'andata della coppa Italia: dopo sei minuti Ronaldo si lacerò il tendine rotuleo nel tentativo di un doppio passo al limite dell'area, e fu così costretto a lasciare il campo in lacrime, in barella. Il giorno successivo si sarebbe sottoposto ad intervento chirurgico a Parigi dal professor Saillant che lo aveva operato nel novembre del 1999. Prima di rivederlo in campo trascorse più di un anno.