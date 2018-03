12 dicembre 1993, Milan ripescato in Intercontinentale. Ma perde la finale

© foto di Federico De Luca

Il 12 dicembre 1993 a Tokyo il Milan di Fabio Capello perde la finale di Coppa Intercontinentale contro il Sao Paulo. I rossoneri non avrebbero dovuto partecipare, in verità, a quell'edizione, avendo perso qualche mese prima la finale di Champions League contro l'Olympique Marsiglia. I francesi vennerp però esclusi dal torneo a seguito dello scandalo corruzione che li aveva visti coinvolti un anno prima in un incontro di campionato. Il Sao Paulo dell'epoca era campione del mondo in carica e vantava giocatori noti per aver giocato nel campionato italiano, come l'ex Torino Muller e l'ex Roma e Samp, Toninho Cerezo. In quella squadra, inoltre, militavano elementi che sarebbero diventati da lì a qualche anno stelle della nostra Serie A, come Leonardo e Cafu. L'incontro finisce 3-2 per i brasiliani, sempre in vantaggio prima con Palhinha e poi con toninho Cerezo. Daniele Massaro e Jean-Pierre Papin riescono a impattare l'incontro ma nulla possono i rossoneri quando a tre minuti dalla fine Muller segna il 3-2 definitivo.